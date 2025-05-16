В «Спартаке» ответили на вопрос об итогах сезона

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча финала Пути регионов Кубка России против «Ростова» заявил, что оценивать итоги сезона еще рано. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Итоги сезона мы будем обсуждать по его окончанию — впереди у нас еще две игры, после них будет уместно обсудить весь сезон», — заявил Сакич.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.