Мостовой о вылете «Спартака» из Кубка: «Что‑то необъяснимое происходит с командой. Еще недавно носили на руках, а сейчас готовы выбросить. Кошмар»
Александр Мостовой высказался о вылете «Спартака» из Кубка России.
Красно-белые проиграли «Ростову» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).
«Что‑то необъяснимое происходит со «Спартаком». Просто непонятно. «Спартак» умудрился проиграть «Ростову» и не попасть в финал Кубка. Хотя чему удивляться? Что происходит со «Спартаком» в этой части сезона? Еще совсем недавно, после победы над «Зенитом» Станковича и команду носили на руках, а сейчас готовы выбросить. Кошмар», – сказал бывший полузащитник сборной России в своем Telegram‑канале.