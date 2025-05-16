Глебов прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов заявил «Матч ТВ», что находится на связи с Валерием Карпиным, но не хочет комментировать слухи о его возможном назначении на пост главного тренера московской команды.

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Ранее Telegram‑канал «Убойная сила» сообщил, что «Динамо» договорилось с Карпиным о назначении на пост главного тренера. Позднее в пресс‑службе московского клуба заявили «Матч ТВ», что эта информация не соответствует действительности. Глебов играл под руководством Карпина в «Ростове» и сборной России.

— Вы на связи с Валерием Георгиевичем?

— Да.

— Как реагируете на слухи о том, что он может стать главным тренером «Динамо»? Хотели бы еще поработать вместе?

— Пусть для начала придет, а там уже посмотрим. Не хочу комментировать слухи.

— «Ростов» по итогам сезона находится на своем месте?

— Они могут быть выше.

— «Динамо» еще борется за медали?

— Да, — сказал Глебов «Матч ТВ».

Карпин покинул «Ростов» перед началом весенней части сезона, он возглавляет сборную России. В настоящий момент обязанности главного тренера «Динамо» исполняет Ролан Гусев, в мае московскую команду покинул чех Марцел Личка.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 53 очка.

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