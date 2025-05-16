Выяснилось, во сколько обойдется приглашение сборной Аргентины

Приглашение сборной Аргентины в Россию обойдется в 5 млн евро, сообщил вице-президент РФС: «Порядок цифр примерно такой. Вопрос в том, есть ли в этом еще коммерческий смысл»
Вице-президент РФС ответил, во сколько обойдется приглашение сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч между аргентинской и российской национальными командами может пройти в октябре в Китае.
– Сколько стоит пригласить к нам сборную Аргентины? Писали про 5 миллионов евро.
– Думаю, что порядок цифр примерно такой. Вопрос в том, какие условия прописывать. Если в этом еще коммерческий смысл, то, наверное, в этом есть смысл.
– Это может окупиться?
– Если затраты обойдутся в 3-4 миллиона, это одно, но если 10 и более – невозможно, – сказал Денис Соловьев.