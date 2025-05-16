Выяснилось, во сколько обойдется приглашение сборной Аргентины

Вице-президент РФС ответил, во сколько обойдется приглашение сборной Аргентины.

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Ранее сообщалось, что товарищеский матч между аргентинской и российской национальными командами может пройти в октябре в Китае.

– Сколько стоит пригласить к нам сборную Аргентины? Писали про 5 миллионов евро.

– Думаю, что порядок цифр примерно такой. Вопрос в том, какие условия прописывать. Если в этом еще коммерческий смысл, то, наверное, в этом есть смысл.

– Это может окупиться?

– Если затраты обойдутся в 3-4 миллиона, это одно, но если 10 и более – невозможно, – сказал Денис Соловьев.