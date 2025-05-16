Вратарь ПСЖ Сафонов не общается с дочерью

Сафонов не общается с дочерью, заявила его бывшая жена: «Ни разу не приехал и не позвонил. Более того, «любящий и чуткий» отец наложил ей запрет на выезд за границу на отдых»
Матвей Сафонов не общается со своей дочерью.
Об этом рассказала бывшая жена вратаря «ПСЖ» Анастасия Казачек.
«Матвей Сафонов вводил суд и своих фанатов в заблуждение, однако служители правосудия установили, что я не препятствовала ему в общении с дочерью. Вступившим в силу решением Никулинского суда Москвы от 20.12.2024 Матвею Сафонову отказано в требовании о нечинении препятствий в общении с ребенком. Доводы голкипера об ограничении мною его права на общение с ребенком суд счел безосновательными и ложными. Согласно комментариям в СМИ, данное решение вполне устроило Сафонова. Примечательно, что ни во время рассмотрения инициированного им спора, ни после провозглашения резолютивной части решения, ни по сей день, Матвей Сафонов, публично заявлявший о своей борьбе за возможность общаться с дочерью и о якобы созданных мною препятствий для этого, так ни разу и не приехал для встречи и не позвонил, ни в установленные для него дни, ни в какие-либо иные. Более того, в отместку за проигранное дело, «любящий и чуткий» отец Матвей в качестве подарка для дочери наложил ей запрет на выезд за границу на отдых», – сказала Казачек.