Молодой вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в истории. Он выделил легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

«Кто лучших футболист всех времён? Месси — лучший. Но я хочу написать свою историю», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.