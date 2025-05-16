Несколько клубов не прошли лицензирование для игры в РПЛ

«Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли лицензирование для игры в РПЛ в следующем сезоне, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, у клубов есть время на апелляцию до 23 мая, чтобы устранить все проблемы. Инсайдер отмечает, что прогноз на решение трудностей у самарцев положительный, а у других негативный.

«Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

«Крылья Советов» идут десятыми в РПЛ. «Химки» находятся на 12-й строчке.