«Крылья Советов» нашли способ остаться в РПЛ

«Крылья» останутся в РПЛ. Самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей и получат лицензирование по апелляции (Иван Карпов)
«Крылья Советов» останутся в Мир РПЛ в будущем сезоне.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что самарскому клубу было отказано в лицензировании из-за долгов.
Утверждалось, что «Крыльям» пошли навстречу и дали срок до сегодняшнего дня, чтобы они прислали все необходимые документы.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в ближайшие дни самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей.
Клуб будет выплачивать деньги в рассрочку. Это позволит им пройти процедуру лицензирования по апелляции и остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.