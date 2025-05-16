«Крылья» останутся в РПЛ. Самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей и получат лицензирование по апелляции (Иван Карпов)

Sports.ru

«Крылья Советов» останутся в Мир РПЛ в будущем сезоне.

«Крылья Советов» нашли способ остаться в РПЛ
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Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что самарскому клубу было отказано в лицензировании из-за долгов.

Утверждалось, что «Крыльям» пошли навстречу и дали срок до сегодняшнего дня, чтобы они прислали все необходимые документы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в ближайшие дни самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей.

Клуб будет выплачивать деньги в рассрочку. Это позволит им пройти процедуру лицензирования по апелляции и остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.

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