Экс-защитник «Краснодара» рассказал, как пережил звездную болезнь

Егор Сорокин рассказал, что пережил звездную болезнь в «Краснодаре».

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– В 23 года ты перешел в «Краснодар» – топ-клуб РПЛ. Ловил себя там на звездной болезни?

– Бывало, когда что-то не шло. Финансы, может, отчасти расхолаживали – свалились мне на голову. Одежда, поездки… Какая-то безнаказанность чувствовалась. Мог сходить отдохнуть – в ущерб работе. Нужно было спрашивать с себя – а я не спрашивал. Думал: да и хрен с ним. Все проходят через такой этап.

– Самые большие премиальные за карьеру?

– Тысяч 500-600 рублей – как раз в «Краснодаре», за первое очко в Лиге чемпионов с «Ренном». Особенный матч. Во время гимна ЛЧ вспоминал, как слышал его по телевизору в детстве: «Неужели этот гимн играет теперь для того маленького Егора?» – сказал Сорокин.

Последний год экс-защитник «быков» провел в Казахстане, с прошлого лета он выступает в «Кайрате», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок страны.