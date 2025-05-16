Президент ФИФА высказался о борьбе с расизмом в футболе

Инфантино о расизме: «Это не просто проблема, с которой нужно бороться в футболе, а преступление. Мы работаем с ООН, чтобы закрепить борьбу с ним в уголовном законодательстве всех стран»
Джанни Инфантино высказался о борьбе с расизмом в футболе.
«Я благодарю присутствующих здесь членов Совета ФИФА за то, что они одобрили новый дисциплинарный кодекс ФИФА, который дает нам инструменты для эффективной борьбы с расизмом и будет применяться во всем мире. И мы, конечно, работаем над образованием, включая темы расизма и дискриминации в рамках нашей программы «Футбол для школ». И, наконец, давайте внесем ясность: расизм – это не просто проблема, с которой мы должны бороться и победить в футболе. Это, конечно, проблема общества, и расизм – это просто преступление. Преступление. И именно поэтому мы также сотрудничаем с различными правительствами по всему миру, с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, чтобы обеспечить закрепление борьбы с расизмом в уголовном законодательстве каждой страны мира», – сказал президент ФИФА на конгрессе организации.