Спортдиректор «Ростова» отреагировал на выход команды в Суперфинал КР

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о выходе в Суперфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» в финале Пути регионов со счётом 2:1. В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.

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