Юран назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Российский тренер Сергей Юран высказался о предстоящем матче Суперфинала Кубка России.

"ЦСКА умеет играть по счету, на результат. У Николича это получается. Финал непредсказуемая вещь, но я склоняюсь к тому, что ЦСКА выиграет Кубок", - цитирует Юрана "СЭ".

Напомним, что ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в двухматчевом противостоянии в Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.) и сыграет в Суперфинале турнира с "Ростовом", который одержал победу над московским "Спартаком" (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит". В последний раз ЦСКА завоевывал Кубок страны в сезоне 2022/2023, "Ростов" - в сезоне-2013/2014.