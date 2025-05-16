Футболистов «Пари НН» хотят проверить на детекторе лжи

Троих игроков «Крыльев Советов» могут проверить на детекторе лжи.

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Самарский клуб потерпел поражение от «Пари НН» со счетом 2:5 в 28-м туре Мир РПЛ.

Руководство области заинтересовалось действиями защитников Ильи Гапонова и Романа Евгеньева, а также вратаря Сергея Песьякова. Их хотят отправить на детектор лжи, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.