ЦСКА объявил о заключении соглашения с новым техническим партнером

Московский ЦСКА и российский спортивный бренд PRIMERA заключили соглашение о техническом партнёрстве. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

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«В рамках соглашения PRIMERA поставит для ПФК ЦСКА игровые комплекты, тренировочную форму, повседневную одежду, обувь и аксессуары. В форме бренда будут выступать основная, молодёжная, женский клуб и академия армейцев. Срок контракта подразумевает два сезона», — написано в заявлении клуба.