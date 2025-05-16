Кафанов объяснил феномен Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, в чём заключается феномен голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева. Он выделил два фактора — талант и трудолюбие.

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— В чём феномен Акинфеева?

— Талант, боженька его рукой потрогал — это раз. Два — трудолюбие. Потому что не все талантливые игроки могут реализовать себя полностью. Игорь благодаря своему таланту и труду смог выжать всё, что только можно, — приводит слова Кафанова Legalbet.

Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей, в которых голкипер пропустил 19 мячей. В 12 встречах Акинфееву удалось уйти с поля без пропущенных голов.