КДК РФС наказал «Акрон» за поведение Лончара и Беншимола в матче с «Ахматом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал «Акрон» за неспортивное поведение нескольких футболистов. Инциденты произошли в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра завершилась победой тольяттинского коллектива со счётом 3:2.

© Чемпионат.com