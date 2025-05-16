«Спартак» оштрафован по итогам матча РПЛ с московским «Динамо»

«Спартак» по итогам матча с московским «Динамо» оштрафован на 210 тысяч рублей, заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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В воскресенье «Спартак» на выезде уступил «Динамо» в матче 28‑го тура МИР РПЛ со счетом 0:2.

— Неподобающее поведение команды «Спартак» — штраф 100 тысяч рублей. Вместо Станковича во флеш‑интервью и пресс‑конференции участвовал Ненад Сакич, за нарушение технического регламента «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за флеш и на 20 тысяч рублей за пресс‑конференцию, за отказ от общения игроков в микст‑зоне — штраф 50 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны Станкович оштрафован на 30 тысяч рублей, «Спартак» — на 20 тысяч. Гусев (тренер «Динамо» — прим.) за выход за пределы техзоны оштрафован на 20 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

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