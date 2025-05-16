Тренер «Спартака» избежал дисквалификации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович избежал дисквалификации за жест во время матча 28‑го тура РПЛ против московского «Динамо», специалист оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении соперников, заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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В воскресенье, 11 мая, «Спартак» на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:2. Во время игры, когда судьи не назначили пенальти в ворота «бело‑голубых», Станкович продемонстрировал жест, намекающий на предвзятость.

— По материалам СМИ рассмотрели жест пересчета купюр, который Станкович демонстрировал в адрес скамейки запасных «Динамо». Станкович был по ВКС, он извинился, что не смог приехать в Дом футбола из‑за плотного графика, сказал, что физически не мог принять участие в заседании. Рассмотрели все аспекты данного дисциплинарного нарушения, запросили дополнительные рапорты у судейской бригады. Все судьи сообщили, что не видели жест, поэтому в рапорте делегата данный жест не был указан, в связи с этим Станкович не был удален с поля. Однако мы исследовали несколько видеозаписей и определили, в чей адрес был направлен жест. Станкович не признал на заседании, что жест носит оскорбительный характер. Попросили объяснить, что он означает. Он ответил, что имел в виду раздачу желтых карточек, он обращался к резервному судье и говорил, что «Спартак» получил много карточек. На видео резервный стоял спиной, помощник судьи смотрел на поле, главный судья не видел. Определили, что Станкович обращался к скамейке запасных «Динамо». Тренер «Спартака» корректно вел себя на заседании. Приняли следующее решение: за оскорбительное поведение в отношении соперников, которое не повлекло прямое удаление и не отображено в протоколе, оштрафовать Станковича на 250 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

«Спартак» в следующем туре РПЛ в воскресенье сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.

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