Защитник указал на вину игроков «Манчестер Юнайтед» в результатах сезона

Магуайр о сезоне «МЮ»: «Это вина игроков, мы должны взять на себя ответственность. Нам стыдно смотреть в таблицу АПЛ, мы станем значительно лучше в следующем сезоне»
Харри Магуайр указал на вину игроков «Манчестер Юнайтед» в результатах сезона.
Манкунианцы сейчас занимают 16-е место в АПЛ.
«В Премьер-лиге было очень тяжело, мы не можем от этого скрыться. Для этого клуба все было не достаточно хорошо. Смотреть на таблицу, это стыдно, особенно для нас, игроков. Мы должны взять на себя ответственность, потому что у нас было два тренера и множество возможностей выиграть футбольные матчи, и мы просто недостаточно хорошо это делали в этом сезоне. Я думаю, что последние два месяца были трудными, потому что мы были в Лиге Европы, и у нас не было стабильной команды на протяжении всего сезона Премьер-лиги. Тренерам пришлось многое менять, у нас было много травм. Мы должны взять на себя вину, потому что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», не может ни за что не бороться, когда до конца сезона осталось два месяца. Это наша вина, мы должны взять на себя ответственность. Это, безусловно, неприемлемо, мы виноваты, и я точно знаю, что в следующем сезоне мы станем значительно лучше», – заявил защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.