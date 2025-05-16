Мор предрек будущее «Зенита» после вылета из Кубка России

После вылета из розыгрыша FONBET Кубка России петербургский «Зенит» приложит все силы для победы в МИР РПЛ, заявил «Матч ТВ» бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор.

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«Зенит» в финале Пути РПЛ уступил ЦСКА по пенальти (3:4) и завершил борьбу за Кубок страны. За два тура до финиша чемпионата команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

— Может ли поражение от ЦСКА ударить по «Зениту» с точки зрения психологии? Или чемпионство все равно было важнее Кубка?

— Судя по тому составу, который «Зенит» выставил на матч с ЦСКА, было видно, что Семак держал в уме игры чемпионата. В принципе задача не изменилась, им нужно выигрывать оставшиеся матчи РПЛ. А если говорить о самой игре, то ЦСКА сейчас показывает очень хороший футбол, армейцы закономерно победили.

— Можно сказать, что для «Зенита» чемпионство — единственный шанс спасти сезон? Настрой в оставшихся матчах будет еще серьезнее?

— Настрой в любом случае будет максимально серьезным, серьезнее просто некуда. Возможно, в некоторых моментах команда будет еще злее и самоотверженнее, игра с ЦСКА еще больше подстегнет «Зенит», — заявил Мор «Матч ТВ».

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