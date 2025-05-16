«Реал» интересуется Штиллером, за которым следят «Барселона» и «Арсенал»

«Реал» интересуется Штиллером, за которым следят «Барса» и «Арсенал». Опорник «Штутгарта» оценивается в 40 млн евро
«Реал» проявляет интерес к Анджело Штиллеру.
Журналист Marca Хосе Феликс Диас сообщает, что опорник «Штутгарта» и сборной Германии входит в число полузащитников, которыми интересуются в «Мадриде».
Утверждается, что игрок обойдется в сумму порядка 40 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» и «Арсенала» к Штиллеру.
В этом сезоне Бундеслиге 24-летний хавбек забил 1 гол и отдал 8 голевых передач в 32 играх.