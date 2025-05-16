«Реал» интересуется Штиллером, за которым следят «Барселона» и «Арсенал»

«Реал» проявляет интерес к Анджело Штиллеру.

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Журналист Marca Хосе Феликс Диас сообщает, что опорник «Штутгарта» и сборной Германии входит в число полузащитников, которыми интересуются в «Мадриде».

Утверждается, что игрок обойдется в сумму порядка 40 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» и «Арсенала» к Штиллеру.

В этом сезоне Бундеслиге 24-летний хавбек забил 1 гол и отдал 8 голевых передач в 32 играх.