«Реал» интересуется Штиллером, за которым следят «Барса» и «Арсенал». Опорник «Штутгарта» оценивается в 40 млн евро

Sports.ru

«Реал» проявляет интерес к Анджело Штиллеру.

«Реал» интересуется Штиллером, за которым следят «Барселона» и «Арсенал»
© Sports.ru

Журналист Marca Хосе Феликс Диас сообщает, что опорник «Штутгарта» и сборной Германии входит в число полузащитников, которыми интересуются в «Мадриде».

Утверждается, что игрок обойдется в сумму порядка 40 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» и «Арсенала» к Штиллеру.

В этом сезоне Бундеслиге 24-летний хавбек забил 1 гол и отдал 8 голевых передач в 32 играх.

Футбол
Реал