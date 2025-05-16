Тренер «Ноттингема» рассказал о состоянии Авонийи, вышедшего из комы

Главный тренер «Ноттингема Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о состоянии нигерийского нападающего команды Тайво Авонийи, который вышел из искусственной комы после перенесённой операции в связи со столкновением со штангой по ходу матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2).

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