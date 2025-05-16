Мостовой высказался о работе Николича в ЦСКА

Александр Мостовой высказался о работе Марко Николича в ЦСКА.

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«Самое удивительное – все последнее время почему-то только и говорят про Станковича, не говорят про команду, что там. Сегодня ты выигрываешь, тебя на руках носят. Два-три матча проиграл – тебя с этих рук бросают вниз. Та же история. До зимней паузы все клевали Николича, кричали, что ЦСКА ни о чем. Сейчас Николич может заехать в «Лужники» на белом коне. А если еще и выиграют [Кубок России]...» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 55 очков после 28 туров. В суперфинале Фонбет Кубка России они встретятся с «Ростовом».