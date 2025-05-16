На Украине возбудили дело против тренера «Зенита» Тимощука

Член тренерского штаба футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» Анатолий Тимощук стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

Согласно информации прокуратуры, Тимощука подозревают в финансировании военных подразделений России. В его отношении было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Теперь тренеру грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрет на возможность занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

При этом в марте 2022 года Тимощука уже лишили тренерской лицензии на Украине, а также отобрали у него титулы победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. Кроме того, Украинская ассоциация футбола пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью в стране.