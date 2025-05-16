На Украине возбудили уголовное дело против тренера петербургского «Зенита»

Андрей Дуванов

Член тренерского штаба футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» Анатолий Тимощук стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

На Украине возбудили дело против тренера «Зенита» Тимощука
© РИА Новости

Согласно информации прокуратуры, Тимощука подозревают в финансировании военных подразделений России. В его отношении было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Теперь тренеру грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрет на возможность занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

При этом в марте 2022 года Тимощука уже лишили тренерской лицензии на Украине, а также отобрали у него титулы победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. Кроме того, Украинская ассоциация футбола пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью в стране.

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