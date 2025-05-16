«Зенит» разгромил «Факел» в матче Молодежной футбольной лиги

Петербургский «Зенит» дома крупно обыграл воронежский «Факел» в матче 10‑го тура Молодежной футбольной лиги.

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Встреча завершилась со счетом 7:1. В составе победителей хет‑трик оформил Андрей Касаджиков, дубль — Данил Лукиян. Также голы забили Даниил Кондаков и Вадим Шилов. У гостей отличился Шота Чихрадзе.

«Зенит» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, «Факел» (12 очков) — 11‑й.

Результаты других матчей:

«Урал» — «Динамо» — 0:5

«Пари НН» — ЦСКА — 1:1

«Балтика» — «Рубин» — 2:3

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 5:1

«Спартак» — «Ростов» — 1:3

«Краснодар» — «Ахмат» — 5:1

«Сочи» — «Акрон — Академия Коноплева» — 1:2