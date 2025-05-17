Легендарный игрок ЦСКА может вернуться в клуб в качестве тренера

Бывший футболист московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав не исключил, что может вернуться в клуб в качестве тренера. Его слова приводит «Советский спорт».

«Возможно, спустя несколько лет, я могу вернуться в ЦСКА, как тренер. Я люблю этот клуб всем сердцем. Обожаю ЦСКА и всех его болельщиков», — заявил он.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

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