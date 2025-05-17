"Кристал Пэлас" впервые завоевал Кубок Англии по футболу

Лондонский "Кристал Пэлас" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Мяч на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. На 36-й минуте нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш не реализовал пенальти. Вратарь "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон стал первым голкипером, отразившим удар с 11-метровой отметки (без учета послематчевых серий) в финале Кубка Англии, с 2010 года, когда это сделал вратарь "Челси" Петр Чех в матче с "Портсмутом".

"Кристал Пэлас" в третий раз вышел в финал Кубка Англии и впервые завоевал трофей. В 1990 и 2016 годах лондонская команда проигрывала в решающих матчах "Манчестер Юнайтед".

"Кристал Пэлас" выиграл первый престижный титул в своей истории, ранее в активе команды были победы в низших дивизионах чемпионата Англии и региональных турнирах.

"Манчестер Сити" играл в финале Кубка Англии 14-й раз в истории и 3-й подряд. В 2023 и 2024 годах команда играла с "Манчестер Юнайтед", первый матч остался за футболистами "Манчестер Сити", во втором победили их соперники по дерби. Всего у "Манчестер Сити" 7 побед в Кубке Англии, первая была одержана в 1904 году.

Благодаря победе "Кристал Пэлас", занимающий 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до конца сезона, завоевал путевку в Лигу Европы - второй по значимости европейский клубный турнир после Лиги чемпионов. Лондонцы сыграют в еврокубках впервые с 1998 года, тогда команда принимала участие в Кубке Интертото и вылетела в третьем раунде, проиграв турецкому клубу "Самсунспор".