«Спартак» раскритиковали из-за иностранцев

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике работу спортивного директора столичного клуба Франсиса Кахигао и заявил, что в команде выбрали неправильную ставку на иностранных футболистов.

Его слова приводит Metaratings.ru.

«Кахигао надо гнать. У «Спартака» должен быть российский спортивный директор. Никакие Кахигао не смогут укомплектовать команду. Ставка на иностранцев у клуба ошибочна», — заявил он.

Кахигао занял свой пост в начале 2025 года.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален главный тренер команды Деян Станкович.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.