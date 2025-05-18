Черчесов о возможном чемпионстве «Краснодара»: в футболе нет понятия «должен»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, должен ли «Краснодар» стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что в футболе нет понятия «должен», передает «Матч ТВ».

«В футболе нет понятия «должен», в том году тоже кто-то «должен» был, но не дожали. Мы же видим, что в футболе бывает», — сказал Черчесов.

17 мая «Краснодар» одолел «Оренбург» в матче РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29 туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Оренбург» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.