Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Вагнер Лав назвал свой любимый алкогольный напиток из России. Его слова приводит Sport24.

Бывший футболист ЦСКА заявил, что много раз пил в России «Балтику 9».

«Очень крепкая штука!» — добавил он.

Ранее Вагнер Лав рассказал о приеме у президента России Владимира Путина. Спортсмен признался, что на встрече от игроков исходил сильный запах перегара.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За это время он трижды стал чемпионом России и один раз завоевал с армейцами Кубок УЕФА. Всего в составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 14 трофеев. Сейчас нападающему 40 лет, он продолжает играть за бразильский клуб «Аваи».