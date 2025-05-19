Мор оценил шансы ЦСКА и «Локомотива» на победу в дерби

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги межу московскими ЦСКА и «Локомотивом».

© Чемпионат.com

«ЦСКА — команда, которая сейчас, наверное, показывает лучший футбол. В весенней части чемпионата. Но они отдали очень много сил в Кубке. Так что вижу шансы команд равными. Да, ЦСКА лучше, но «Локомотив» будет свежее. И это может помочь железнодорожникам. «Локомотиву» нужно сыграть хорошо по многим причинам. Многие говорят о том, что Галактионова могут отправить в отставку. Поэтому футболисты должны биться не только за себя, но и за своего тренера», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало — в 20:30 мск. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Локомотив» — шестой (49 очков).