«Оренбург» проиграл «Краснодару» и лишился шансов остаться в РПЛ

«Оренбург» дома уступил «Краснодару» в матче 29‑го тура МИР РПЛ и лишился шансов остаться в РПЛ.

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Субботняя встреча в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Краснодара» голы забили Джон Кордоба и Лукас Оласа. У «Оренбурга» отличился Брайан Мансилья.

«Краснодар» набрал 64 очка, команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 19 очками идет 15‑м. Клуб потерял математические шансы попасть в зону стыковых матчей и уже точно покинет РПЛ. В высший дивизион чемпионата страны «Оренбург» вернулся по итогам сезона‑2021/22.

Ранее стало известно, что в Первую лигу напрямую вылетает воронежский «Факел», который занимает последнее место в турнирной таблице.

В заключительном туре 24 мая «Краснодар» примет московское «Динамо», «Оренбург» на выезде сыграет с казанским «Рубином».