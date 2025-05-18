«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в матче 29‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине‑бело‑голубых». На 30‑й минуте мяч забил Александр Соболев, которому ассистировал Нино.

«Зенит» с 63 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ростов» (38 очков) идет восьмым.

Таким образом, чемпион определится в последнем туре, в котором «Зенит» примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» встретится дома с московским «Динамо». «Ростов» в 30‑м туре сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

Все матчи 30‑го тура пройдут 24 мая и начнутся в одно время — 16:30 мск.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

МИР РПЛ. 29-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 30 (ВИДЕО).