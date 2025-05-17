"Балтика" впервые за 30 лет стала победителем Первой лиги

Калининградский футбольный клуб "Балтика" досрочно стал победителем чемпионата Мелбет - Первой лиги.

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В 33-м туре "Балтика" сыграла вничью с красноярским "Енисеем" со счетом 0:0.

Последний раз калининградский клуб становился победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 1995 году. В текущем сезоне команду возглавляет Андрей Талалаев, под руководством которого в прошлогоднем розыгрыше подмосковный клуб "Химки" также стал чемпионом Первой лиги.

Калининградский клуб набрал 68 очков после 33 туров. Второе место в турнирной таблице с 64 очками занимает московское "Торпедо", которое лишилось шансов обойти "Балтику".

Заключительную игру сезона калининградская команда проведет 24 мая в гостях с тульским "Арсеналом".

Ранее ТАСС сообщил, что "Балтика" вернулась в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя сезон после вылета из турнира. В матче 32-го тура Первой лиги калининградский клуб сыграл вничью с новороссийским "Черноморцем" со счетом 0:0 и досрочно вышел в РПЛ.