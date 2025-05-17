Георгий Джикия высказался о борьбе «Химок» за выживание в РПЛ

Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил шансы подмосковного клуба на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон после победы над «Рубином» (3:2) в 29-м туре чемпионата России.

«Как только я пришёл в «Химки», моей задачей было помочь клубу остаться в РПЛ. Так и остаётся. Мы прекрасно понимаем, что мы делаем и как нужно относиться к тому, что мы выполняем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 29 очков за 29 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 29 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.