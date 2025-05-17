«Спортинг» второй год подряд стал чемпионом Португалии

Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Виторией» в матче 34‑го тура чемпионата Португалии по футболу и завоевал титул чемпиона страны.

Игра в Лиссабоне завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Педру Гонсалвеш и Виктор Дьёкереш.

Лиссабонская «Бенфика», претендовавшая на чемпионство, в большинстве сыграла вничью с «Брагой» (1:1) и заняла второе место. На счету «Спортинга» 82 очка, у «Бенфики» — 80. Тройку призеров замкнул «Порту» (71).

«Спортинг» стал чемпионом Португалии второй год подряд и 21‑й раз в истории.