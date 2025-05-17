«Аталанта» победила «Дженоа» в Серии А, дважды уступая в счёте по ходу матча

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Давиде Герсини. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали футболисты из Бергамо.

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На 37-й минуте нападающий Андреа Пинамонти вывел «Дженоа» вперёд. На 47-й минуте полузащитник «Аталанты» Ибраим Сулемана восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте Пинамонти оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Аталанты» Даниэль Мальдини вновь сравнял счёт. На 89-й минуте форвард гостей Матео Ретеги принёс своей команде победу.

«Аталанта» занимает в турнирной таблице Серии А третье место. В активе команды 74 очка в 37 матчах. «Дженоа» с 40 очками располагается на 13-й строчке.