Карпин назвал возможное условие допуска для сборной России на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном допуске национальной команды на ЧМ-2026.

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"Говорят, слухи — не слухи, если нам дадут wild card… Трамп только может сказать: "Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья". Только так", - сказал Карпин в шоу "Кстати" во "ВКонтакте".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В марте этого года национальная команда России провела две товарищеские встречи - с Гренадой и Замбией - и одержала две разгромные победы со счетом 5:0. В июне подопечные Валерия Карпина примут на своем поле Нигерию, а также сыграют на выезде с Белоруссией.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.