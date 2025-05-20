Хаби Алонсо принял решение по будущему Луки Модрича в «Реале»

Испанский специалист Хаби Алонсо, который возглавит «Реал» накануне Клубного чемпионата мира, начал планировать трансферную кампанию в новом клубе, сообщает Marca.

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В первую очередь новый наставник хотел бы сохранить в составе звёздного полузащитника Луку Модрича. У 39-летнего хорвата завершается контракт в июне 2025 года, и руководство «сливочных» приняло решение не продлевать с ним соглашение из-за солидного возраста.

По этой причине Алонсо попросил королевский клуб поменять своё решение и предложить Модричу новый контракт на один год. Сам футболист мечтает завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» после чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Чтобы остаться в Мадриде, Лука готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Алонсо надеется, что руководство прислушается к его мнению и договорится с именитым ветераном о продолжении сотрудничества до июня следующего года.