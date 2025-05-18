Легенда ЦСКА рассказал, что может скоро завершить карьеру

Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав заявил, что может скоро завершить карьеру, передает Sport24.

«Правда ли, что я могу скоро завершить карьеру? Это возможно. Подходит пора об этом задуматься. Но все зависит от предложений, которые мне поступят. Появится хорошее место — рассмотрю», — сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.