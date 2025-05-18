Легенда ЦСКА рассказал, что может скоро завершить карьеру

Газета.Ru

Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав заявил, что может скоро завершить карьеру, передает Sport24.

Легенда ЦСКА рассказал, что может скоро завершить карьеру
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«Правда ли, что я могу скоро завершить карьеру? Это возможно. Подходит пора об этом задуматься. Но все зависит от предложений, которые мне поступят. Появится хорошее место — рассмотрю», — сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

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