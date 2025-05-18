Стало известно, что Гвардиола сказал Хендерсону в их перепалке после финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подошёл к вратарю «Кристал Пэлас» Дину Хендерсону после финала Кубка Англии (1:0) и сказал ему: «Ты этого не заслужил. Позор». Об этом специалист по чтению по губам рассказал Daily Mail.

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Подчёркивается, что голкипер «орлов» ответил Гвардиоле:

«У вас было ещё 10 минут». На что тренер «горожан» заявил: «Это нечестно. Вы не должны были… Это нечестно».

Эпизод закончился тем, что запасной вратарь «Кристал Пэлас» Мэтт Тёрнер увёл Хендерсона от Гвардиолы, который пригрозил англичанину пальцем. В ответ на это Хендерсон улыбнулся и поднял руки, вероятно, показывая число 10 на пальцах.

После матча Гвардиола акцентировал внимание, что Хендерсон тянул время в течение всей игры. Отметим, что судья добавил 10 минут ко второму тайму.