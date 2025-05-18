"Ахмат" и "Динамо" Махачкала не смогли выявить победителя

Матч 29 тура РПЛ между "Ахматом" и махачкалинским "Динамо" завершился со счетом 1:1. На 36-й минуте нападающий Сердер Сердеров вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Спустя 3 минуты после начала второго тайма полузащитник хозяев Лечи Садулаев сравнял счет.

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Сыграв вничью, "Ахмат" остался на 14-м месте, а махачкалинское "Динамо" поднялось на 12-ю строчку, покинув зону стыковых матчей.

Чемпионат России

29 тур

Голы: Родриго, 48 - Сердеров, 36 (пен).

"Ахмат": Ульянов, Гогличидзе, Ибишев, Тодорович (Адамов, 46), Жиров, Камилов, Садулаев (Бериша, 61), Самородов (Якуев, 77), Исмаэл, Талал (Родриго, 46), Мелкадзе (Шатара, 87).

"Динамо": Т. Магомедов, Алибеков, Аззи, Пальцев, Сундуков, Табидзе (Шумахов, 46), Гаджиев (Агаларов, 46), Глушков (Зинович, 90+3), Джавад (Р. Магомедов, 80), Мрезиг (Джабраилов, 62), Сердеров (Касинтура, 62).

Предупреждения: Исмаэл, 14, Мрезиг, 30, Табидзе, 45+2, Шумахов, 55, Джавад, 75.