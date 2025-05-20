В ЮАР высказались о возможности организации матча со сборной России

Директор по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации Мнинава Нтлоко высказался о возможности организации товарищеского матча против сборной России.

© Спорт день за днем

«Общения по поводу товарищеского матча сборных ЮАР и России не было. Официального предложения от РФС или агентов ФИФА на этот счет в SAFA не поступало. Возможен ли товарищеский матч наших команд в этом году? У сборной ЮАР запланированы матчи отбора к ЧМ и Кубку Африки. Как я уже говорил, необходимо предложение, чтобы потом планировать эту игру», – приводит слова Нтлоко Sport24.ru.

С февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и в последние три года проводит только товарищеские матчи.

Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина в последние три года проводит только товарищеские матчи. Ранее в марте россияне в Москве обыграли сборные Гренады (5:0) и Замбии (5:0). Летом сборная России сыграет с Нигерией на домашнем поле 6 июня, а 10 июня в гостях встретится со сборной Белоруссии.