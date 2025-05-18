Умер Брайан Гланвиль, актер и самый известный в мире автор книг о футболе

16 мая ушел из жизни легендарный Брайан Лестер Гланвиль, английский спортивный обозреватель, драматург, актер, журналист, писатель и романист. Гланвиль неоднократно признавался лучшим автором-беллетристом, писавшим о футболе. Его произведения переведены и на русский язык.

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Некролог публикует Sportstar. Причина и детали смерти не названы.

Гланвиль родился в 1931 году в Мидлсексе в семье еврея-дантиста. Фанатично увлекся футболом еще в школе. Карьеру писателя начал уже в 19 лет - с биографии своего кумира Клиффа Бастина, одного из лучших бомбардиров в истории лондонского "Арсенала", команды, преданность которой Гланвиль сохранял до конца жизни.

Брайан Гланвиль сотрудничал с ведущими национальными и мировыми СМИ, был одним из признанных экспертов по итальянскому футболу, писал сценарии для сатирических телешоу, снялся в сериале "Гепард в августе" и был сценаристом ленты "Гол!" - официального фильма ФИФА о Чемпионате мира 1966 года. Картина взяла премию BAFTA.

Всего на счету автора два десятка романов, несколько сборников рассказов, пьесы, радиопостановки, множество публицистических книг и книг для детей.