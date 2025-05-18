IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Бывший голкипер московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Второе место в рейтинге занял итальянец Джанлуиджи Буффон, третье - немец Мануэль Нойер. В десятку лучших также вошли испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф и немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

Яшин выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз - бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч". Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.