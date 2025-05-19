Игравший за «Локомотив» португалец рассказал оценил ночные клубы в Москве

Бывший футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш вспомнил, как проводил свободное время в период, когда выступал за столичную команду. Его слова приводит «Советский спорт».

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Португалец рассказал, что посещал в Москве ночные клубы.

«Это хорошие места, там можно здорово провести время, как и в других городах», — отметил спортсмен.

18 мая Фернандеш сыграл за сборную европейских клубов против ЦСКА в гала-матче, посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Игра завершилась победой российской команды со счетом 5:1.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014-го по 2019 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.