Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании попробовать силы в поп-ММА. Об этом сообщает Sport24.

Футболист отметил, что к нему уже обращались с подобными предложениями.

«Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием», — заявил Дзюба.

Форвард добавил, что обсуждал свои перспективы в смешанных единоборствах с тренером Тарасом Кияшко.

«Сказал мне, что 3–4 месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», — отметил Дзюба.

В апреле Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.