Артета ответил, ощущает ли он поддержку руководства клуба

Чемпионат.com

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий касательно того, чувствует ли он поддержку руководства клуба.

Артета ответил, ощущает ли он поддержку руководства клуба
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«Да, но это и не новость. Считаю, что руководство всегда защищает команду и клуб наилучшим образом, и ближайшим летом всё останется по-прежнему в этом плане.

Нам необходимо принимать взвешенные решения. Разумеется, нам нужны футболисты, поскольку наш состав достаточно небольшой, и вдобавок к этому — мы рискуем потерять четверых или пятерых игроков, у которых заканчивается действие контракта или завершается срок аренды. Поэтому нам нужно быть осмотрительными, вновь придерживаться дисциплины, а также убедиться в том, что мы будем сильны в новом сезоне», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Канониры» заняли второе место в АПЛ, сейчас в их активе 71 очко.

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