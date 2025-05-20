Выяснилось, когда «Челси» может сделать предложение «Реалу» по Родриго

«Челси» внимательно наблюдает за ситуацией с нападающим мадридского «Реала» Родриго Гоэсом и рассматривает возможность с его подписанием, как только откроется летнее трансферное окно (Испания — 1 июля, Англия — 12 июня. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает Goal.

© Чемпионат.com

По информации источника, на текущий момент лондонский клуб не начал официальных переговоров со «сливочными», однако связался с представителями 24-летнего игрока.

Ранее СМИ сообщали, что Родриго недоволен своей ролью в «Реале» и думает над уходом из «Королевского клуба».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.