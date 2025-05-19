Гендиректор ЦСКА оценил шансы российского клуба выиграть еврокубок

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил шансы клуба из России выиграть еврокубок. Об этом сообщает Sport24.

Функционер подчеркнул, что для начала нужно дождаться возвращения представителей страны на европейскую арену. Бабаев выразил надежду, что это произойдет в ближайшие два года.

Бабаев также добавил, что в России качественно улучшилась футбольная инфраструктура.

«Выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций — вполне», — заявил он.

Командами из России было завоевано три еврокубка. Петербургский «Зенит» в 2008-м выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2005-м Кубок УЕФА завоевал ЦСКА.